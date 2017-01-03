壯漢逼債60萬失手打死人 驚覺闖大禍自首羈押

2017-01-03 15:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］32歲余姓男子疑因催討60萬元債務，將欠債的37歲洪姓男子押走，2人在車上發生激烈口角，身高180公分、體重破百的余男，竟活活將洪男打死，闖下大禍後他打電話自首，被依殺人罪嫌移送法辦，桃園地院法官裁准羈押。

去年12月23日晚間，余男夥同23歲吳姓友人，開車到新北市三重區洪男租屋處將人押走，當時洪男的女友及室友都在場目睹，路途中余男不斷向洪男催討60萬元債務，2人在後座發生激烈口角，洪男一度拉扯開車的吳男，企圖行搶鑰匙逃離，余男一怒之下出手痛毆洪男，直到隔天凌晨發現洪男沒了呼吸心跳，驚覺闖下大禍，在車上呆了好一陣子，才打電話向桃園警方自首，警方在車上發現已死亡的洪男，口袋裡還有16萬元現金。

警方報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，初步研判洪男死因為顱內出血，余男被依殺人罪移送，法院裁准羈押至今。

余男向檢警供稱，洪男向他借用60萬元投資土地，遲遲不願歸還，當天是願意跟他上車，雙方爭吵時他不慎失手將人打死。