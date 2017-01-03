分手復仇！性愛圖片夾前女友汽車玻璃 男子被起訴

2017-01-03 13:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕40歲的黃姓男子不滿交往8年的徐姓女友提分手，竟將兩人熱戀時拍攝的性愛影片，擷取影印張貼於徐女汽車擋風玻璃，還印有「說謊的女人」、「欺騙／無恥的基督徒」等語，恐嚇要將圖片寄給徐女任職的學校及教會教友，徐女不堪其擾搬家仍無用，黃男繼續在徐女新住處社區1樓張貼性愛照片，前後散布猥褻物品9次，新北地檢署今依散布猥褻物品等罪嫌起訴黃男。

黃男懷疑女友另結新歡才提分手，今年9月、10月間，他將與徐女拍攝的性愛影片擷取3張圖片，張貼於徐女汽車的擋風玻璃上，另還在性愛圖片寫上「一顆疼痛的心我不知道還可以壓抑多久，也許有一天這些照片會在教會、學校等等地方出現，這就是代價！」「說謊的女人」，捲起後放置於徐女的機車置物籃中。

10月16日，黃男果真將印有「欺騙／無恥的基督徒」文字的性愛圖片，寄給徐女認任職的小學及所屬教會，徐女不堪其擾從新北搬到桃園，沒想到仍無法擺脫黃男，黃男繼續在徐女汽車擋風玻璃、地下車道出口牆壁、社區1樓張貼印著「該欺騙，無恥的（基督徒）住戶，不要以為帶著女兒和人同居就可以躲起來」文字的性愛圖片，徐女決心報警處理。

庭訊時，黃男坦承犯行，檢警在其住家查扣電腦主機及手機，今將他起訴。