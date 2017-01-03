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逃12年通緝犯冒用已死胞弟身分 警戳破逮人

2017-01-03  08:46

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東警分局表示，葉姓男子在竹東鎮市區遭員警盤查時報出的姓名和身分證號，電腦連線資料呈現已經死亡，在員警追下，他才坦承自己遭通緝12年，之前每次被盤查就報弟弟的姓名和身分證號，沒想到弟弟已經死了，這招也就不靈了。

警方表示，55歲的葉男12年前因偽造文書被士林地檢署通緝後逃逸，並經常利用胞弟的身分躲避警方查緝，逃亡期間都未曾與家人聯繫過，所以不知道他弟弟已經死了，從員警口中得知此一訊息的他，對沒能見弟弟最後一面覺得相當後悔。

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  • 新竹縣竹東警分局員警盤查時逮獲逃逸12年的葉姓通緝犯。圖為竹東分局外觀。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東警分局員警盤查時逮獲逃逸12年的葉姓通緝犯。圖為竹東分局外觀。（記者蔡孟尚攝）

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