茶行老闆自拍留遺言自殺 意外害死妻友

警方鑑識人員在茶行採證。（記者鄭淑婷攝）

2016-12-31 19:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］47歲茶行老闆蔡東益在承租的店面小房間燒炭自殺，43歲黃姓妻子到茶行找人時找來對面車行47歲賴姓老闆幫忙，3人被發現時全都倒臥1.5坪大的小房間，送醫急救全都宣告不治，檢警、法醫今天下午相驗3人遺體，小房間有燒盡的炭盆、門縫貼有膠帶，初步研判蔡男是燒炭自殺，另2人找人時未及時發現蔡男蹤跡，在茶行泡茶時因吸入過量一氧化碳致命，蔡男自殺前曾自拍影片交代遺言，自述欠了很多錢無力償還，交代兒子好好念書、好好做人；檢警、法醫相驗後抽血，化驗有無其他毒物反應，釐清3人確切死因。

檢警從相關證人證詞及監視器畫面研判，30日早上11點多家人就找不到蔡男，研判當時他人已在茶行，妻子下午5點多到茶行找人，並找來對門的賴男幫忙，2人進入茶行後第一時間未察覺蔡男已在小房間燒炭，在店內泡茶等候約半小時，導致長時間吸入過量一氧化碳，蔡妻才進到小房間查看，發現蔡男燒炭已經來不及，自己也因缺氧癱軟倒在丈夫身旁。

檢警研判，仍待在店內泡茶的賴男，已感到身體不適但同樣未察覺異狀，員工有事前來找他時，一度將他扶到騎樓休息，賴男再返回茶行時疑因遲未看到蔡妻出來，走進小房間查看時也因長時間吸入過量一氧化碳癱軟，來不及向外求援喪命。

檢警調查，蔡男與妻子倒臥在一起，賴男躺在距離半公尺處，因房門有自動關上的裝置，3人被發現時房門是關上的，門縫貼著的膠帶有被扯開的痕跡；蔡男過去曾向家人透露輕生念頭，手機裡有一段自拍遺言的影帶，自述因欠了很多錢無力償還，交代兒子好好念書、好好做人。

檢警會同法醫相驗後初步研判，蔡男是燒炭自殺，蔡妻、賴男則是意外喪命；鄰居說，賴男真的很無辜，跨年夜前夕因熱心幫忙找人，賠上自己的性命，被扶出時有機會逃過卻又踏進鬼門關。

據悉，蔡男擔任桃園市茶商業同業公會常務理事時，曾以1台斤50萬元的天價標走拉拉山春季烏龍茶特等茶，交友廣闊的他，去年9月茶行開幕時，曾收到許多警界友人的祝賀花籃，豈料，他選在跨年夜前夕輕生，還意外帶走妻子及好友。

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