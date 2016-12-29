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疑久病厭世 新北驚傳夫妻服藥輕生 一死一命危

2016-12-29  14:13

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區龍門路某民宅2樓一對老夫妻，被兒子發現在房內服藥輕生。睡在隔壁的兒子今早10時許起床時發現兩老倒在床上，情況有異，嚇得趕緊報案。警消到場時，58歲施姓婦人已經明顯死亡，61歲的蔣姓老翁陷入昏迷，昏迷指數只有3，送往台北馬偕急救中。

警方初步了解，老夫妻疑似久病纏身厭世，才會選擇服藥輕生，採證後初步排除他殺可能，目前正在訊問26歲蔣男兒子，釐清現場狀況。

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