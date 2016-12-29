又傳登山隊爬黑山 1山友墜谷亡

2016-12-29 12:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕1支來自北部的14人登山隊，本月23日從花蓮瑞穗到萬榮太平溪谷登山，30日原路折返下山，詎料卻偷爬黑山，違規進入信義鄉南三段，昨其中一名62歲莊姓山友，在可樂安山前鞍部不慎失足墜谷，原本被救起仍有意識，但今早被隊友發現已無生命跡象，南投縣消防局獲報，派出4人部隊前往救助，空勤直升機則因濃霧無發吊掛，但將先進行空勘，明日再派機吊掛。

南投縣消防局說，目前死者與一名同行張姓山友在山區待援，其餘12人則進行後續行程，惟從事發地下山到信義鄉郡大林道步行約5～6天，地面部隊與空勤將同步馳援，盼盡速將人運出。