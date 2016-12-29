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「有病去看醫生」他罵這句被判罰

2016-12-29  12:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子不滿楊姓女鄰居刻意尋釁，回罵對方：「有病症要去看醫師，要吃藥才會好」基隆地院認為他這句話構成公然侮辱罪，判罰他台幣2千元。

判決指出，55歲李男與楊女為鄰居，楊女為了李堆放在屋外的雜物，與在屋外釘電線起口角。

今年8月間，李見楊女又跑來住處門口，對他堆放的雜物指指點點，終於爆發。

李男以台語大罵楊女：「你的精神病發作，有病症要去看醫師，要吃藥才會好」、「你精神有問題」等語，2人當街吵到不可開交，直到警方出面勸架才平息。

楊女不堪被罵，一狀告上法院，李開庭時，解釋：他是請楊女去看醫生，沒罵楊女。

但楊女出具錄音光碟佐證，法院認為，李罵楊女「精神病發作」等語，已構成公然侮辱罪，判罰他2000元罰金。

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  • 罵人：「有病症要去看醫生」，遭法院判罰2000元（記者林嘉東攝）

    罵人：「有病症要去看醫生」，遭法院判罰2000元（記者林嘉東攝）

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