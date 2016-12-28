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少年兄打死妹去自首 警以為是惡作劇

2016-12-28  13:12

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市前晚7點許，16歲李姓少年因不滿14歲妹妹在客廳跳繩，加上父母長期偏袒妹妹，兩人從口角轉衝突，李少一時氣憤持1.5公尺的角木打妹妹，再用泡茶用的小瓦斯桶打死她，現場血跡斑斑。

檢警表示，李姓少年事後冷靜沖澡更衣，約2個多小時後，再步行10多分鐘到附近的派出所，並向警方表示「我把妹妹打死了！」警方見他冷靜，一身乾淨，原以為他是來惡作劇的，經詢問細節後，發現他的臉色蒼白，手開始緊張顫抖，員警驚覺不對，立刻通報並到現場，門鎖一打開，果然看到妹妹趴臥在客廳茶几旁，已無生命徵象。

死者就讀國中校長、學務主任、導師今天上午也到台中殯儀館探視家屬，校方低調表示，同學得知死訊後，均痛哭失聲，難過不已，表示希望能為家屬做些什麼。

死者哈韓、漫畫並酷愛籃球，其臉書上最近PO有她自己畫的少女漫畫圖案，許多人都稱讚畫得很美，並爭先索取。李姓少年則就讀汽車修護科，個性內向，喜愛汽車，並曾與母親一起參加活動，拍下親吻母親臉節畫面，母子感情不錯。

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  • 李姓少年就讀高職汽修科，酷愛汽車。（取自李姓少年臉書）

    李姓少年就讀高職汽修科，酷愛汽車。（取自李姓少年臉書）

  • 李姓少年與母親參加活動，作勢親吻，感情還算甜蜜。（取自李姓少年臉書）

    李姓少年與母親參加活動，作勢親吻，感情還算甜蜜。（取自李姓少年臉書）

  • 李姓少女喜愛畫漫畫，作品常被稱讚索取。（取自李姓少女臉書）

    李姓少女喜愛畫漫畫，作品常被稱讚索取。（取自李姓少女臉書）

  • 李姓少女喜愛畫漫畫，作品常被稱讚索取。（取自李姓少女臉書）

    李姓少女喜愛畫漫畫，作品常被稱讚索取。（取自李姓少女臉書）

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相關關鍵字： 偏袒 妹妹 家庭暴力 打死 殺人
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