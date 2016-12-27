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 首頁 > 社會

光倫電子前董座楊其恆 涉掏空、內線交易被訴

2016-12-27  19:33

〔記者謝君臨／台北報導〕光倫電子前董事長楊其恆被檢舉涉嫌掏空資產，另在任職東友科技發言人期間，得知東友技資光菱等電子利多訊息，以父母名義購買光菱股票，涉嫌內線交易；台北地檢署今依違反《證券交易法》起訴楊其恆、其父楊永東、其母楊蔡秀春等5人；親友蔡秀足等5人則涉嫌違反《稅捐稽徵法》，獲緩起訴處分。

光倫電子隸屬上市公司東友科技，為東元集團孫公司；檢調接獲檢舉，指東友科技100年有意投資光菱電子，時任東友總經理特助兼發言人的楊其恆在利多消息公布前，即透過父母、親友購買光菱股票4000多張，獲利逾1200萬元，涉嫌內線交易。

102年，檢調發動搜索、約談行動，查扣相關帳冊過濾，發現楊其恆除涉內線交易，還勾結公司會計，掏空光倫電子資產，檢調懷疑，楊其恆以父母名義購買光菱電子股票的錢，疑來自光倫公司，因此併案偵辦。

去年3月，檢調再度約談楊其恆及其父母，以及提供帳戶的人頭共9人到案說明；楊否認掏空，辯稱是帳務回補；全案經檢察官調查後，認定楊確涉違反《證券交易法》犯行，將他及其父母等人起訴。

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  • 光倫電子前董事長楊其恆被檢舉涉嫌掏空資產，台北地檢署今依違反《證券交易法》起訴楊其恆。（資料照，記者陳慰慈攝）

    光倫電子前董事長楊其恆被檢舉涉嫌掏空資產，台北地檢署今依違反《證券交易法》起訴楊其恆。（資料照，記者陳慰慈攝）

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