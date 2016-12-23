4高職生狠砍同學 父母加護病房外下跪求原諒

2016-12-23 16:51

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天深夜在桃園市楊梅區埔心後火車站，發生一起高職進修部學生被砍傷事件，張姓17歲學生疑因看不同科系的19歲黃姓學生不順眼，夥同同班均為16歲的張姓、陳姓、郭姓同學，分持安全帽、西瓜刀毆打及砍殺黃生後一哄而散，地上留下血跡斑斑，黃生手臂及背部則被砍得深可見骨，送醫時一度生命垂危。

楊梅警方從昨天深夜到今天凌晨4點，陸續通知涉案4名學生到案說明，訊後依殺人未遂罪嫌，函送桃園地院少年法庭審理，而動手的學生家長今天也到醫院加護病房外，向受害學生的家長下跪賠不是，不過被害學生家長見兒子傷勢嚴重，不願接受道歉。

警方調查，4名砍人的學生被帶到派出所時，供稱並不認識黃生，辯稱當時喝了酒，因黃生瞄了他們一眼，看他不順眼，才會逞凶。