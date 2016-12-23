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假藉手機沒電 男拐少女回家性侵

2016-12-23  12:52

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市一名男子，今年6月透過手機交友軟體認識一名少女小欣（化名），兩人相談甚歡相約夜遊，未料他竟稱手機沒電需回家充電，把小欣帶回住處，不顧對方反對強行性侵，小欣不堪受辱，驗傷提告；新竹地院審理終結，判他有期徒刑3年2個月。

經查，今年6月初，該男透過手機交友軟體APP以暱稱「阿佑」結識小欣，並於6月底騎機車至小欣住處載她外出用餐、夜遊。未料，阿佑見小欣可欺，竟假藉手機沒電需回家充電，將小欣帶回住處。

阿佑不顧小欣反對，用身體將小欣壓制在床強吻，隨後將手伸入對方內褲內性侵多次，經小欣強力反抗不斷呼叫，阿佑才罷手。

法官審理時，阿佑坦承犯行，法官認為，阿佑年輕氣盛，因一時無法克制自己，未能尊重被害人性自主權，戕害被害人身心正常成長，念他坦承犯行，且與被害人達成和解，取得對方原諒，審酌依故意對少年犯強制性交罪判刑。

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  • 暱稱「阿佑」的男子把小欣帶回住處，不顧對方反對強行性侵。圖與本新聞無關。（情境照）

    暱稱「阿佑」的男子把小欣帶回住處，不顧對方反對強行性侵。圖與本新聞無關。（情境照）

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