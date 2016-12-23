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嘉義驚傳男子遭割斷生殖器、燒下體 昏迷送醫

2016-12-23  10:54

〔記者蔡宗勳／大林報導〕嘉義縣大林鎮三角里北勢子一處畜牧場旁，今天上午10點多驚傳一名男子生殖器遭割斷，下體潑汽油焚燒，警消獲報，目前男子昏迷已送往慈濟醫院，而割斷的生殖器已經找到。

據現場人士指出，隨後也在養牛場附近，發現一輛自小客遭人放火焚燒。

據了解，這名男子疑似精神狀況不穩，自己開車到偏僻筍園，詳細案發經過警方還在調查釐清。（11：28更新）

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  • 案發現場。（記者蔡宗勳攝）

    案發現場。（記者蔡宗勳攝）

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