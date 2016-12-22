詐騙集團軍事化管理 每日檢討業績罰寫詐術
〔記者張瑞楨／台中報導〕中打與彰化警方昨天查緝一處由吳姓男子主持的詐欺機房，逮捕詐欺犯11人，吳男對詐欺成員軍事化管理，宛如軍人集體生活之外，還設有生活公約，規定上午8時30分就位，深夜11時就寢，上班時間禁用手機，更有創意的是，吳嫌每天清查業績，沒有業績的下屬，要罰寫騙人的騙詞（教戰手冊），藉此提高詐術，全案於今天依據詐欺罪嫌法辦。
刑事警察局中部打擊犯罪中心昨天（21日）受彰化地檢署指揮，與彰化縣員林與芳苑警分局，查緝設於南投縣草屯鎮的詐欺機房，該機房主嫌是犯下殺人未遂、詐欺、恐嚇等罪被通緝的吳姓通緝犯，他逃亡2年，上月吸收10名年輕人成立詐欺機房，第一線騙徒先假冒中國移動電信公司客服人員，打電話到中國江蘇省無錫市，謊稱被害人因身分被冒用，涉嫌刑案由公安調查中，再由第二線騙徒假冒「江蘇省無錫市公安局」、三線人員假冒「檢察官」，揚言拘提逮捕入獄，哄騙被害人把錢匯入人頭帳戶內監管。
中打發現，此詐欺集團租用位於無尾巷弄內的透天厝，再於巷口設置監視器，警方昨天攻堅時，改由後方爬牆進入，卻有員林警分局許姓偵查佐摔傷骨折，就醫無大礙，警方查獲監視器主機及鏡頭1組、手機共14支、無線路由器2台、筆記型電腦2台、現金4萬2000元、對講機4台、碎紙機1台等證物。
警方調查發現，該集團上月成立至今，因中國官方「打詐」，本月初限定ATM轉帳要24小時後才能到帳，該集團雖得逞約40次，但實際上只拿到8萬餘元人民幣，折合台幣約40萬元。
吳嫌對手下採用軍事管理，還張貼「生活公約」，吃住睡覺都在一起，每天上午8時30分就定位，上班時間不能離開座位，不能用手機，輪流吃飯，隨時保持有人在工作崗位上，更有趣的是，吳嫌每天下午3時30分清查績效，當天沒績效的手下，要罰寫騙中國人的騙詞（教戰手冊），例如：「我是無錫市公安，您涉入一起特大嚴重的詐騙刑案」，吳嫌認為績效差，是不熟悉騙術，講話不流利，抄寫騙詞有助於提升詐術，全案依詐欺罪嫌法辦。
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