49公斤俏女警 狂追勇逮百公斤男賊 民眾拍手叫好…
2016-09-22 12:02
百公斤男嫌摔車還繼續狂奔，女警緊追在後。（記者蔡清華翻攝）
〔記者蔡清華／高雄報導〕巾幗不讓鬚眉！高雄鳳山區一名女警，於鳳山區中泰街上正在處理民眾案件，忽聞有民眾大喊:「快幫忙抓賊」。女警見狀為了不讓嫌犯跑掉，奮勇上前追趕，對著嫌犯大聲喝斥、氣勢丹田十足，百公斤慣竊經女警大喊後嚇到，女警見狀趕緊衝向前，繼續要他蹲下，等待支援警力趕抵現場，一起制伏嫌犯，現場民眾見賊當場被警方查獲、都拍手叫好。
鳳山分局忠孝派出所21日12時40分許，備勤警員童苓喬正於中泰街15號處理案件時，於12時50分忽聞有婦人尖叫大喊抓賊，並見竊賊騎乘腳踏車正從自由路右轉中泰路逃逸，逃逸途中黃嫌不小心自摔後，爬起繼續往前狂奔，恰好警員童苓喬見狀，立即奮勇上前追趕，並大聲斥喝叫他別跑，黃嫌見女警緊追在後嚇到，女警追上前後立即大聲斥喝要其蹲下，並等待支援警力抵達。
經警方瞭解，44歲黃嫌（多次竊盜前科）為警方頭痛人物，又是治安顧慮人口，黃嫌於中午見被害邱姓婦人於鳳山區自由路家中門外與人聊天大門未上鎖趁機闖入，並躲在屋內櫃檯旁正準備行竊，恰巧邱姓婦人進門見狀大聲驚呼。
黃嫌見情勢不對，立即轉身逃出門外騎乘腳踏車逃跑，逃逸時因太過慌張騎乘腳踏車自摔，摔倒後仍立即朝中泰街拔腿狂奔，剛好被正在處理事故的警員童苓喬狂追百公尺後活逮，童警緊抓著黃嫌直至支援警力到來，合力將該嫌制服。
被害邱姓婦人見黃嫌被逮，神色未定向警方表示：沿途大喊搶劫都沒有民眾幫忙，還好家中還沒有財物損失，所幸剛好遇到女警膽子夠大，加上反應敏銳，才能當街攔截嫌犯。警方訊後全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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