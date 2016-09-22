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名醫詐保案 2醫師及黃牛等4人被收押

2016-09-22  10:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市敏盛醫院副院長李威傑、高雄市婦產科名醫林克臻被控與保險黃牛掛勾，收取高額費用後開立假診斷書讓病患詐領保險金，桃園地檢署昨晚複訊後將2人及李的女友護理師鄒竺君、保險黃牛何碧雲及何女的兒子張添誠向法院聲請羈押。

桃園地院漏夜召開羈押庭審理，今天清晨裁定李威傑、林克臻、鄒竺君與何碧雲收押禁見，張添誠獲以10萬元交保候傳。

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  • 圖為減肥名醫敏盛醫院副院長李威傑被檢察官聲請羈押後，由法警上銬帶往地院開庭。（資料照，記者余瑞仁攝）

    圖為減肥名醫敏盛醫院副院長李威傑被檢察官聲請羈押後，由法警上銬帶往地院開庭。（資料照，記者余瑞仁攝）

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