名醫詐保案 2醫師及黃牛等4人被收押

2016-09-22 10:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市敏盛醫院副院長李威傑、高雄市婦產科名醫林克臻被控與保險黃牛掛勾，收取高額費用後開立假診斷書讓病患詐領保險金，桃園地檢署昨晚複訊後將2人及李的女友護理師鄒竺君、保險黃牛何碧雲及何女的兒子張添誠向法院聲請羈押。

桃園地院漏夜召開羈押庭審理，今天清晨裁定李威傑、林克臻、鄒竺君與何碧雲收押禁見，張添誠獲以10萬元交保候傳。