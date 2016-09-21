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黑幫上學第一天就要女老師「坐大腿」引發幫派大戰

2016-09-21  12:08

〔記者王冠仁／台北報導〕混跡萬華的竹聯幫弘仁會呂姓男子（20歲），日前與施姓小弟（19歲）一起申請南華高中，但開學多日都沒去上課，直到本月10日才到校。誇張的是，2人首日到校，竟然喝得醉醺醺，還帶著鄭姓（19歲）、溫姓（19歲）2名小弟去「旁聽」。

他們仗著人多勢眾且帶著酒意，課堂上不斷咆哮，甚至還要英文女老師「過來坐我大腿」，引起同班同學、平時混跡松山地區的竹聯幫雷堂分子劉姓男子（19歲）、葉姓（19歲）、朱姓（20歲）等3人不滿。

當日第一堂課下課時間，雙方在教室外抽菸聊天爆發口角衝突互相嗆聲，上課後回到教室不顧其他同學在場，更大打出手打群架。混亂中，「弘仁會」鄭男拿出皮帶刀朝「雷堂」劉男右腰部刺去；劉被送往加護病房救治，所幸無大礙。

學校教官聞聲到場制止並報警，警方趕到現場，除將鄭依殺人未遂罪嫌送辦外，由於雙方另外互控傷害，警方也將一干人等全依傷害罪嫌送辦。

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  • 警方查扣鄭男用來刺傷劉男的皮帶刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣鄭男用來刺傷劉男的皮帶刀。（記者王冠仁翻攝）

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