不爽被瞄一眼 男持安全帽嗆聲反遭槍擊
2016-09-19 12:35
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市43歲林姓男子，日前凌晨開車行經新莊中港路、中信街口時，誤認左方的25歲潘姓駕駛是熟識的友人，搖下車窗看了潘男一眼，發現誤認後開車離去，熟料，此舉被對方視為挑釁，潘男隨後尾隨攔車，與車上2名友人持安全帽下車欲找對方理論，卻反遭林男開槍射傷右肩，所幸就醫後無生命危險；原本想仗著人多勢眾教訓對方，卻反而踢到鐵板，警方痛斥：「真是自作自受！」
新莊分局表示，日前凌晨接獲民眾報案，指稱新莊中港路、中信街口有人遭槍擊，警消人員獲報趕赴現場，發現潘男的右肩遭槍擊，緊急將他送醫搶救，而開槍傷人的嫌犯已開車逃離現場；潘男向警方表示，當時被對方瞄一眼，心裡覺得不舒服，下車理論時卻遭對方開槍；警方事後成立專案小組，根據車牌循線追查，16小時後即逮捕涉案的林男。
偵訊時林男供稱，當時誤認對方是朋友，才搖下車窗看，沒想到卻被當作挑釁，還遭攔車嗆聲，一時氣不過才會開槍傷人，警方訊後依殺人未遂以及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將他移送法辦。
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