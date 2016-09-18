中秋颱風豪雨 3山老鼠盜檜木被活逮

「三」老鼠趁颱風天搶「檜」，盜木還不忘吸毒（記者簡惠茹翻攝）

2016-09-18 12:41

［記者簡惠茹／宜蘭報導］中秋連假又逢兩個颱風夾擊，3名山老鼠居然趁颱風天冒大雨搶「檜」，盜走重量超過100公斤，市值20萬的台灣扁柏，3人盜木還不忘吸毒，車上起出毒品殘渣袋1個，3人依森林法、毒品罪嫌移送法辦。

昨天上午早上7、8點左右，馬勒卡颱風正逐漸威脅宜蘭地區，23歲王男、37歲陳男、27歲黃男3人竟趁著颱風天以為神不知鬼不覺，開著7人座休旅車上山，帶著一隻電鋸就衝進宜蘭縣大同鄉明池一帶盜伐林木，3人在大雨中鬼鬼祟祟走進森林，在台七線67.5k左右，鋸下一段枯倒在地上的台灣扁柏，樹圍之大需要兩個成人才能環抱，他們將樹段滾到路邊，搬運到休旅車上準備逃離。

3人往前開到牛鬥橋附近，大約台七線94.1公里處，就被警方攔下盤查，他們原本以為天衣無縫，其實警方早已掌握盜伐林木情資，雖然適逢馬勒卡颱風來襲，山地各所全力投入防颱救災，但是分局長吳山連仍立即機動調度大同、牛鬥、英士、明池等所警力混合編組，規劃跟監、路檢等攻勢勤務。

警力發動攔截圍捕，並採取前後包抄戰術，成功將犯嫌車輛攔停，黃男才剛搖下車窗，車內就散發出濃厚的木頭香味，警方原以為車內只有一人，盤查過程中，突然聽到後座傳來兩聲咳嗽聲，這才發現另有2名嫌犯藏身後座，以布幔遮掩身體，兩人因為颱風帶來的大雨造成全身濕冷難耐，露出馬腳。

警方表示，3人都有毒品前科，其中王男和陳男更有違犯森林法前科，當場查扣臺灣扁柏樹段1段、無線電、電鋸等作案工具1批及毒品殘渣袋1個，3人坦承犯行，全案依森林法、毒品罪嫌移送台灣宜蘭地方法院檢察署偵辦。

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