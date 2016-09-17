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上傳馬英九走光照掀爭議 這名記者又挨告

2016-09-17  20:40

〔記者陳慰慈／台北報導〕今年4月在臉書PO出前總統馬英九疑似走光照的獨立媒體人陳育賢，事後陳女向馬致歉，平息風波，但去年10月28日陳女在臉書轉貼陳姓網友貼文「支持朱立倫參選中華民國總統後援會成立暨誓師大會，車馬費：300 元」，並在其下加註「這樣少有點落漆」，活動主辦人認為陳女留言使人誤以為他涉嫌賄選，憤而提告，士林地院日前依加重誹謗罪，判她拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

法院審理時，陳女供稱，臉書文章加註「車馬費300 …這樣少有點落漆」文字並無特別意思，只是認為這樣去一趟才拿300 元有點少，強調自己不認識活動主辦人，從未想過要影響對方名譽或影射其賄選。

但法官認為，陳女身為記者卻未對網路消息善盡查證就轉PO散布還加註文字戲謔嘲諷，更有影射走路工、賄選之嫌，已詆毀活動主辦人名譽。

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