中秋節被灌茫 酒店妹煮消夜差點燒全家

2016-09-16 07:18

〔記者王捷／台南報導〕颱風過去，台南市區昨日晚上沒什麼風雨，除了烤肉賞月，八大行業的生意也有起色，台南一名吳姓酒店妹因為店裡生意太好，被灌太多酒，回家已快不省人事，開了火煮湯想退酒，沒想到卻睡著，直到濃煙四起，消防員破門而入，將鍋子丟進流理台，才解除這場意外。

今日早晨6時許，台南北區開元路一棟大樓住戶還在睡夢中，被濃煙嗆醒，發覺可能發生火災，急忙向消防局報案，消防局獲報後立刻派出4個分隊共10輛消防車前往馳援，不過一進到8樓起火點，竟然發現一只湯鍋在廚房悶燒。

消防員見到鍋子起火，立刻將鍋子丟進流理台裡沖水降溫滅火，警方在一旁安撫受驚的吳女，當時她驚魂未定，向警方說，是因為中秋節酒店生意好，一整夜都喝厚酒，被客人灌茫，好不容易撐到下班，回到家想煮個湯退酒，沒想到一醒來就發現滿屋都是消防員。

廚房火災不到3分鐘就被熄滅，但是吳女似乎被嚇到酒醒，吳女向消防分隊說，還好消防員來得快，否則後果不堪設想，由於屋內沒有財物損失，只是濃煙還沒散去，不用申請火災鑑定。