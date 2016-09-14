計程車打滑逆向撞 颱風天釀1死2傷

計程車頭全毀，疑車速過快。（記者徐聖倫翻攝）

2016-09-14 12:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕打滑逆向撞！新北市中和區華中橋今上午發生死亡車禍，范姓計程車司機由北市往新北下橋時疑車速過快，天雨打滑撞過防撞軟桿跨越對向道，撞倒3部機車，其中49歲騎士施姓男子當場失去呼吸心跳，送醫急救無效，這起車禍釀1死2輕傷。

據了解，連死者施某在內的3人都是趕往上班途中，而范某則是開夜車正下班返回中和住處。范某說，當時突然一陣大雨，讓他一個慌張車輛才會失控釀禍，但警方初步研判，范某可能是速度過快，目前正調閱相關監視器，釐清肇事原因，而范某也將依業務過失致死罪嫌移送法辦。