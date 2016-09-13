獨厚樂陞？資策會補助5千8百萬元
2016-09-13 12:01
〔記者曾韋禎／台北報導〕樂陞靠山真的很硬？民進黨立委陳亭妃、陳其邁、郭正亮、王定宇今日召開記者會，驚爆前經濟部長尹啟銘在卸任前，指派許金龍擔任資策會董事，資策會隨後補助樂陞共5千8百萬元，還邀已卸任的尹啟銘擔任樂陞獨董，質疑其間有無利益迴避、利益輸送？
陳亭妃指出，尹啟銘在2008年5月20日到2009年9月10日擔任經濟部長；但尹就在卸任前的2009年8月，指派許金龍擔任經濟部資策會董事，任期是2009年8月到2015年7月底；許則於2015年7月邀尹擔任樂陞獨董，每年領取43萬元，3年來共領走129萬元。
她指出，資策會就在許金龍擔任董事的期間，4度補助樂陞，總金額高達5800萬元。
陳其邁直指，這就是許金龍自己核給自己，已經違背「利益衝突迴避法」；而尹啟銘在2015年7月擔任樂陞獨董，雖然已經過了3年，但也是吃相難看。
王定宇強調，連許金龍自己都說，他從樂陞的金主變苦主，再變業主；樂陞直到2009年才開始獲利，在此之前已經快經營不下去了，怎可能拿到這麼多補助？知名大廠遊戲橘子也才3百萬元。他們要求，「這種官商綁在一起的利益關係，尹啟銘要說清楚」！
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