一銀盜領案 北檢今傳撿贓款柯男出庭

一銀遭盜領案，檢察官今早傳喚撿到錢的柯姓男子出庭。（記者錢利忠攝）

2016-09-13 11:24

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，全案於今日偵結，在押的拉脫維亞籍嫌犯安卓斯、羅馬尼亞籍潘可夫、米海爾等3嫌，被依詐欺、洗錢及妨害電腦使用等罪起訴，不排除具體求處重刑，3嫌預計下午移審台北地院；法務部長邱太三也將在下午表揚見義勇為的有功民眾。

今天上午，檢方傳喚當初拾獲400多萬元贓款的柯姓民眾，訊後請回，面對詢問皆不發一語，律師則說：「偵查不公開」，柯男隨即搭計程車離去。

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