疑工作不順 男子親戚家中燒炭亡

2016-09-11 19:25

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區復興路晚間傳出燒炭憾事，1名20多歲青年，6點半左右被親戚發現在家中燒炭，警、消人員到場時男子已僵硬明顯死亡，親戚表示，男子最近疑工作不順利，下班後常獨自反鎖房間，詳細死因仍待警方釐清。

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