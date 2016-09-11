基隆3輛車連環追撞 貨車失控撞進銀樓

基隆市仁四、愛三路口今天午後發生3輛車追撞事故，一輛宅急便貨車，失控衝進路口的金應銀樓騎樓。警方趕抵處理中。（記者林嘉東翻攝）

2016-09-11 12:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕你累了嗎？

中秋節將屆，30歲余姓男子馬不停蹄送貨，今天上午行經仁四、愛三路口，失控追撞1台機車、2輛轎車，

最後撞進金鷹銀樓騎樓；余面對眾人詢問事故原因，茫然回應：「我也不知道發生什麼事？」

忠二路派出所副所長張發仁說，余近日來為了趕送秋節禮品，可能跑了太多地方，太累了，才會造成追撞事故。

警方調查，30歲的余姓男子是黑貓宅急便的送貨司機，他今天12時許，駕車由基隆市南榮路，右轉愛三路後，靠左想要左轉駛入仁四路，卻一連失控追撞1輛機車與2輛轎車。

警方指出，余的車先擦撞右側機車，再接連追撞前方2輛轎車，其中鄭姓男子開的Yaris小轎車，還被撞到原地旋轉180度才止住。

余的貨車撞到Yaris後，最後衝進愛三路、仁四路口的金鷹銀樓騎樓，造成銀樓的鐵捲門損壞，無法開啟。

所幸整起事故，並未造成人員傷亡，余面對警方追問事故原因，臉色鐵青，一臉茫然：「我也不知道發生什麼事？」（13：20更新）

基隆市仁四、愛三路口今天午後發生3輛車追撞事故，一輛宅急便貨車，失控衝進路口的金應銀樓騎樓。警方趕抵處理中。（記者林嘉東翻攝）