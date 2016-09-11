| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

基隆3輛車連環追撞 貨車失控撞進銀樓

基隆市仁四、愛三路口今天午後發生3輛車追撞事故，一輛宅急便貨車，失控衝進路口的金應銀樓騎樓。警方趕抵處理中。（記者林嘉東翻攝）

2016-09-11  12:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕你累了嗎？

中秋節將屆，30歲余姓男子馬不停蹄送貨，今天上午行經仁四、愛三路口，失控追撞1台機車、2輛轎車，

最後撞進金鷹銀樓騎樓；余面對眾人詢問事故原因，茫然回應：「我也不知道發生什麼事？」

忠二路派出所副所長張發仁說，余近日來為了趕送秋節禮品，可能跑了太多地方，太累了，才會造成追撞事故。

警方調查，30歲的余姓男子是黑貓宅急便的送貨司機，他今天12時許，駕車由基隆市南榮路，右轉愛三路後，靠左想要左轉駛入仁四路，卻一連失控追撞1輛機車與2輛轎車。

警方指出，余的車先擦撞右側機車，再接連追撞前方2輛轎車，其中鄭姓男子開的Yaris小轎車，還被撞到原地旋轉180度才止住。

余的貨車撞到Yaris後，最後衝進愛三路、仁四路口的金鷹銀樓騎樓，造成銀樓的鐵捲門損壞，無法開啟。

所幸整起事故，並未造成人員傷亡，余面對警方追問事故原因，臉色鐵青，一臉茫然：「我也不知道發生什麼事？」（13：20更新）

基隆市仁四、愛三路口今天午後發生3輛車追撞事故，一輛宅急便貨車，失控衝進路口的金應銀樓騎樓。警方趕抵處理中。（記者林嘉東翻攝）

基隆市仁四、愛三路口今天午後發生3輛車追撞事故，一輛宅急便貨車，失控衝進路口的金應銀樓騎樓。警方趕抵處理中。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍 連環撞
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：基隆3輛車連環追撞 貨車失控撞進銀樓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.