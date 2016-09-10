中客團火燒車26死 桃檢今偵結、下午4點開記者會

2016-09-10 11:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中客團火燒車釀26人死亡慘案，火災鑑定報告已經出爐，經鑑定駕駛座旁、走道地毯驗出汽油反應，但沒有電線短路、走火會有的熔珠現象，幾乎可排除是電線走火釀災初步鑑定，桃園地檢署將於今天偵結，預計下午4點召開記者說明，全案可能認定53歲駕駛蘇明成飲酒後再以汽油縱火釀災，蘇明成將被列為殺人被告，他在火燒車時已喪命，全案將以不起訴結案，蘇明成200萬元意外險理賠金將被追回。

來自中國遼寧大連的24名旅客，今年7月19日搭乘玫瑰石通運公司遊覽車，準備前往桃園機場前在國道二號西向2.8公里處發生意外，24名中客及台籍導遊鄭焜文、駕駛蘇明成死亡，桃檢查出事發時車內有5瓶汽油，蘇明成體內酒精換算吐氣濃度達1.075，且涉及的性侵案上訴於6月駁回，維持5年徒刑判決，據透露，蘇明成在事發前曾電告家人、友人抱怨被判5年，透露出輕生念頭，讓全案從意外朝向人為方向偵辦。