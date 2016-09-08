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竹縣「兄弟游擊偷倒組」 栽在警民聯防手中

警方掌握的劉男所駕駛小貨車偷載運棄畫面。（圖由新埔分局提供）

2016-09-08  21:18

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣32歲劉姓男子和胞兄都吸毒無業，跟曾姓朋友借用小貨車後，涉嫌近來合組「兄弟游擊偷倒組」，但卻倒楣栽在新埔警分局的警民聯防手中！

新埔分局調查發現，劉男和胞兄平時沈淪毒海，疑似缺錢買毒，所以近來跟曾姓男子借用小貨車，四處「打游擊」跟人承攬代清廢棄物，也把攬下的廢棄物像打游擊戰一樣，哪裡沒人住，就往哪裡去偷襲（倒）。

警方說，劉男坦承今年8月31日，受新竹市倪姓男子母親之託，偷載裝潢廢棄物等，當夜就摸黑偷運到關西鎮坪林上橫坑人煙稀少處偷倒。沒想到本月3日晚被路過的熱心關西鄉親發現後拍照上傳臉書粉絲頁「我是關西人」。

石光派出所所長劉思偉「線上巡邏」發現了，主動會同新埔偵查隊展開調查，結果透過1張瓦斯帳單找到倪男，再循線揪出劉男。

至於劉兄則於6日已先因毒品通緝被新埔偵查隊逮捕。

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  • 警方掌握的劉男所駕駛小貨車偷載運棄畫面。（圖由新埔分局提供）

    警方掌握的劉男所駕駛小貨車偷載運棄畫面。（圖由新埔分局提供）

  • 警方發現被偷倒在關西坪林上橫坑的裝潢廢棄物來自新竹市，也立刻逮到涉案人依法處理。（圖由新埔分局提供）

    警方發現被偷倒在關西坪林上橫坑的裝潢廢棄物來自新竹市，也立刻逮到涉案人依法處理。（圖由新埔分局提供）

  • 1張瓦斯帳單揪出偷倒禍首。（圖由新埔分局提供）

    1張瓦斯帳單揪出偷倒禍首。（圖由新埔分局提供）

  • 新埔分局石光派出所發現關西鄉親在臉書的留言，主動到被偷倒現場了解。（圖由新埔分局提供）

    新埔分局石光派出所發現關西鄉親在臉書的留言，主動到被偷倒現場了解。（圖由新埔分局提供）

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相關關鍵字： 偷倒 兄弟 吸毒 廢棄物 新竹縣 游擊 警民
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