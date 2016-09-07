韓籍貨輪苗栗外海被撞 中國越界漁船肇事落跑

2016-09-07 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕一艘韓國籍散裝雜貨輪「KHARIS PEGA SUS」號於今凌晨在苗栗外海傳出與一艘漁船擦撞，事發後漁船卻加速駛離現場，韓籍貨輪為避免日後引發糾紛，向台中港務分公司求助，台中海巡前往處理，初步研判肇逃的可能是中國漁船。

《蘋果》報導，一艘韓國籍貨輪於今凌晨2點多在苗栗通宵外海約17海浬處與一艘漁船發生擦撞，事發後漁船逃離現場，貨輪為避免日後有海事糾紛，透過無線電向漁業電台及台中港務分公司求助，台中海巡隊派出警艇前往處理。

報導提到，該艘貨輪在左舷近船首處有明顯擦撞痕跡，甲板欄杆部分也有受損變形，船上人員則指出，漁船在事發後高速往西駛離，漁船編號疑似為「順發698」。

但海巡警艇追到今上午8點，直到烏坵海域一帶仍未見肇逃漁船，研判可能是中國漁船，並已躲進中國海域。據航港局中部航務中心於傍晚指出「順發698號」為越界的中國鐵殼漁船，經查目前靠泊於泉州港。