| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南、高雄、屏東豪雨特報 工商團體10點決定 明是否出席基本工資審議 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

樂陞董座遭約談 訊後移送北檢

2016-09-07  19:45

〔記者陳慰慈、謝君臨／綜合報導〕日商百尺竿頭收購樂陞案破局，受害股民組成自救會討公道，金管會告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違反證券交易法等罪，檢調調查發現，百尺竿頭負責人樫埜由昭今年6月就已離台，而樂陞董事長許金龍已自日本返台，檢調今以證人身分約談許金龍到案說明，以釐清案情，許已在中午12時許進入新北市調處，歷經近7小時偵訊，晚間7時20分許移送北檢複訊。面對媒體追問，『許董，要不要給小股民交待』等問題，許不發一語迅速鑽上車。

百尺竿頭今年5月31日宣布以每股128元、溢價約21％，公開收購樂陞25．71%股權；但今年7月起，樂陞股價開始波動，7月25日融券甚至暴增2798張。百尺竿頭最後在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑。

金管會當時就直指，這是「惡意未履行交割」；櫃買中心及證期局也指出，百尺竿頭在台登記公司資本額僅5千萬元，如何能以48.6億元收購樂陞股權？

繼金管會於上週五至台北地檢署告發百尺竿頭日籍負責人樫埜由昭涉違《證券交易法》等罪，中華金融人員暨投資人協會今天下午2點也至北檢告發樂陞董事長許金龍，以及陳文茜、李永萍、尹啟銘等3位獨立董事渉背信、違反證交法等罪。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅表示，因被告等4人並未詳細調查收購人百尺竿頭，資本額僅5000萬元，如何有能力及保證實現所提出以每股128元，收購3.8萬張樂陞股票，共46.8億元的收購案，即片面以許金龍日前親赴日本與樫埜由昭溝通並取得共識之理由，而草率通過此案，造成損失已約100億元，因此4人已渉背信、違反證交法，呼籲檢方儘速查明。

相關影音

廣告
  • 新北市調處7日下午會約談樂陞董事長許金龍（中），訊後將其移送北檢，面對媒體發問未做回應。（記者黃耀徵攝）

    新北市調處7日下午會約談樂陞董事長許金龍（中），訊後將其移送北檢，面對媒體發問未做回應。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樂陞 樂陞董座 百尺竿頭 背信 證券交易法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：樂陞董座遭約談 訊後移送北檢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.