樂陞董座遭約談 訊後移送北檢

2016-09-07 19:45

〔記者陳慰慈、謝君臨／綜合報導〕日商百尺竿頭收購樂陞案破局，受害股民組成自救會討公道，金管會告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違反證券交易法等罪，檢調調查發現，百尺竿頭負責人樫埜由昭今年6月就已離台，而樂陞董事長許金龍已自日本返台，檢調今以證人身分約談許金龍到案說明，以釐清案情，許已在中午12時許進入新北市調處，歷經近7小時偵訊，晚間7時20分許移送北檢複訊。面對媒體追問，『許董，要不要給小股民交待』等問題，許不發一語迅速鑽上車。

百尺竿頭今年5月31日宣布以每股128元、溢價約21％，公開收購樂陞25．71%股權；但今年7月起，樂陞股價開始波動，7月25日融券甚至暴增2798張。百尺竿頭最後在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑。

金管會當時就直指，這是「惡意未履行交割」；櫃買中心及證期局也指出，百尺竿頭在台登記公司資本額僅5千萬元，如何能以48.6億元收購樂陞股權？

繼金管會於上週五至台北地檢署告發百尺竿頭日籍負責人樫埜由昭涉違《證券交易法》等罪，中華金融人員暨投資人協會今天下午2點也至北檢告發樂陞董事長許金龍，以及陳文茜、李永萍、尹啟銘等3位獨立董事渉背信、違反證交法等罪。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅表示，因被告等4人並未詳細調查收購人百尺竿頭，資本額僅5000萬元，如何有能力及保證實現所提出以每股128元，收購3.8萬張樂陞股票，共46.8億元的收購案，即片面以許金龍日前親赴日本與樫埜由昭溝通並取得共識之理由，而草率通過此案，造成損失已約100億元，因此4人已渉背信、違反證交法，呼籲檢方儘速查明。

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