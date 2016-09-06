樂陞收購案 百尺竿頭終於說話了...
2016-09-06 19:17
百尺竿頭今天透過公關公司發布聲明稿，強調自己也是受害者。（記者王孟倫翻攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕「百尺竿頭」公開收購樂陞未如期匯入交割款，不僅許多投資人投資慘賠，金管會也向檢調提告其涉嫌詐欺罪；「百尺竿頭」今天首度打破沉默，並發出聲明稿，強調目前正盡全力研擬解決方案，包括可能補償方式，將盡快向投資人說明，也為此次事件造成各界的困擾，致上最深的歉意。
對於本次公開收購樂陞公司失敗之事件，百尺表示，造成眾多應賣人與大眾之困擾，深感遺憾；但後續有許多新聞報導，傳達不正確的資訊，包含指涉本次公開收購一開始即有詐欺之目的，或以錯誤資訊報導公司負責人樫埜由昭先生之經歷，謹以此公告稿澄清說明。
針對外界質疑，百尺竿頭的資本額僅5000萬元，為何能對樂陞進行48億元的公開收購？百尺指出，當初是由數個資金提供者共同組成之基金投資架構，這與資本額大小沒有必然之關係，且此架構在向主管機關申請投資許可時，即依照主管機關之要求加以說明。
百尺指出，在本次公開收購啟動時，公司確實自資金提供者處取得相關之資金證明與承諾，但在購過程中，市場上的眾多謠言及投機者大量拋售股票造成股價波動與大幅下跌，讓本次公開收購交割前，百尺公司發生資金調度困難。
為完成本次公開收購交割，百尺表示，盡力與主管機關溝通，並與資金提供者者們進行協商談判，但「資金提供者們」仍決議不完成本次公開收購之交割，因而，才退還交存之樂陞公司股份予應賣人。
此外，百尺強調，自己也是受害者，身為樂陞公司的大股東，與所有其他股東一樣，絕對不希望樂陞股價下跌。未來對於任何惡意抹黑百尺公司或百尺公司負責人樫埜由昭先生之不實言論，將不排除採取法律行動追訴其責任。
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