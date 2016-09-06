償債怪招？貸款買車典當變現 母子詐欺罪起訴

2016-09-06 12:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一對林姓、劉姓母子為償還地下錢莊債務，竟謀議貸款買一部市價9萬多元的新機車，車一到手就牽去當鋪典當變現5萬元拿來還債，但機車貸款只繳幾期就沒繳，遭受理車貸的資融公司怒控詐欺，高雄地檢署偵結，認定林、母子無足夠資力繳車貸，一開始就計畫貸款買車典當變現還債，將2人依詐欺罪嫌起訴。

檢方起訴指出，林姓女子與劉姓男子為母子，明知無足夠資力繳付機車分期貸款，僅為詐得機車典當變現還債，共同於102年12月18日向二十一世紀資融公司的特約商欣安企業行購買市價9萬多元的新機車一部，並向二十一世紀資融公司辦理貸款，並簽立契約分24期償還車貸。但劉男機車一到手，就牽往左營區一家當鋪典當5萬元，供母親林女償還地下錢莊債務。

事後，劉男僅繳11期貸款就拒不繳付，資融公司事後發現機車早被典當並轉賣變更登記，提告詐欺，檢方偵查時，林女與子都坦承為了清償地下錢莊債務，一開始就計畫讓兒子貸款購車典當變現還債。檢方因此將母子2人依詐欺罪起訴。