| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

日破獲173公斤走私安毒 4台嫌恐判無期徒刑

2016-09-05  20:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕台日警方聯手破獲173公斤安非他命毒品走私案，逮捕4名台灣籍男子，刑事局官警指出，日本過往針對走私販毒超過100公斤者，當地法院雖不至判死刑，但幾乎都會判處無期徒刑，依照日本法律，無期徒刑至少要服刑滿30年，才有可能出獄，這4名台嫌恐怕要在日本長期坐監接受法律制裁。

刑事局第三大隊副大隊長鄺慶泰指出，日本安非他命毒品的小盤端末價，1公克高達日幣7萬元以上，比起台灣小盤端末價，1公克僅1000元台幣，兩地價差超過20倍以上，因此有人願意鋌而走險。

我方今年5月間，監控發現有運毒集團利用LED燈具貨櫃，從中國運毒到台灣及日本，透過國際刑警科通報日警，7月間，該集團果真分別進口台灣基隆及日本千葉縣各1個貨櫃的LED燈具，台警派出緝毒犬仔細搜查該貨櫃，卻沒發現毒品，但日警清查當地貨櫃，卻發現真有分裝成每小袋120公克安毒，合計154公斤。

日警趁3男包括23歲鄭鈺融、23歲柯宇軒及37歲陳賢順前往取貨時，順利逮人，根據其供詞，又逮獲先前已去取貨的48歲男子張明豐，另搜出19公斤安毒，合計搜出173公斤安毒，市價高達121億日圓（約38億台幣）。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 日警方聯手破獲173公斤安非他命毒品走私案，逮捕4名台灣籍男子。（記者姚岳宏翻攝）

    日警方聯手破獲173公斤安非他命毒品走私案，逮捕4名台灣籍男子。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日本 毒品 毒品走私 無期徒刑 走私毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：日破獲173公斤走私安毒 4台嫌恐判無期徒刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.