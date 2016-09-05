日破獲173公斤走私安毒 4台嫌恐判無期徒刑

2016-09-05 20:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕台日警方聯手破獲173公斤安非他命毒品走私案，逮捕4名台灣籍男子，刑事局官警指出，日本過往針對走私販毒超過100公斤者，當地法院雖不至判死刑，但幾乎都會判處無期徒刑，依照日本法律，無期徒刑至少要服刑滿30年，才有可能出獄，這4名台嫌恐怕要在日本長期坐監接受法律制裁。

刑事局第三大隊副大隊長鄺慶泰指出，日本安非他命毒品的小盤端末價，1公克高達日幣7萬元以上，比起台灣小盤端末價，1公克僅1000元台幣，兩地價差超過20倍以上，因此有人願意鋌而走險。

我方今年5月間，監控發現有運毒集團利用LED燈具貨櫃，從中國運毒到台灣及日本，透過國際刑警科通報日警，7月間，該集團果真分別進口台灣基隆及日本千葉縣各1個貨櫃的LED燈具，台警派出緝毒犬仔細搜查該貨櫃，卻沒發現毒品，但日警清查當地貨櫃，卻發現真有分裝成每小袋120公克安毒，合計154公斤。

日警趁3男包括23歲鄭鈺融、23歲柯宇軒及37歲陳賢順前往取貨時，順利逮人，根據其供詞，又逮獲先前已去取貨的48歲男子張明豐，另搜出19公斤安毒，合計搜出173公斤安毒，市價高達121億日圓（約38億台幣）。

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