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一聲「哈妮」陷情網 宅男差點被騙萬元

經員警耐心解釋還拿出詐騙案例，許男才驚覺自己遇到愛情騙子。（記者許國楨翻攝）

2016-09-05  13:33

〔記者許國楨／台中報導〕21歲的許姓男子從未交過女友，年初在網路認識一名女網友相談甚歡，期間對方經常噓寒問暖還暱稱他「哈妮」，讓許男以為找到真愛陷入情網，日前對方騙稱要自新加坡搭機來台灣找他但沒有機票錢慫恿匯款，許男信以為真差點真的照做，所幸行員機警報案及時阻詐。

台中市第六分局何安派出所上月底接獲通報，轄內文心路上某銀行有民眾疑遭詐騙趕往處理，行員向警方表示，剛才有一位21歲的許姓年輕人欲匯新加坡幣800元（換算新台幣18627.2元）至新加坡某銀行帳戶內，經詢問用途卻支吾其詞，為此直覺有異熱心提醒許男可能遭詐騙同時向報案。

許男向員警表示，年初在網路交友認識一名大他7歲的女網友並陷入情網，對方暱稱他「哈妮」，他則稱對方為「寶貝老婆」，雙方交往近9個月，這是他人生的第一個女朋友。

前幾天他的「寶貝老婆」說想來台灣找她，但沒有機票錢，所以慫恿他匯新加坡幣800元給她買機票，員警眉頭一皺覺得案情不單純，馬上告知許男這是詐騙的一種手法，且新加坡來回機票不用這麼多錢。

許男起先不相信警方說法，經員警耐心解釋近1小時還拿詐騙案例給許男參考，許男才驚覺自己遇到愛情騙子，雖然感到失落，但至少錢沒被騙走，對於警方及時阻詐表示感激。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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