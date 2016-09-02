如何避免性騷擾？ 專家籲：「敏感一點！」

2016-09-02 21:27

〔記者吳政峰／基隆報導〕兩性相處的界線在哪，每個人標準不一定，勵馨基金會執行長紀惠容建議男女應該「敏感一點」，避免逾越淪為性騷擾。

紀惠容表示，人們因背景、環境、教育、文化不同，對身體的隱私各有認知差異，曾有學成歸國的教授作風海派，對學生們勾肩撘背，展示親近，但女學生無法接受，認定為性騷擾的案例。

《性騷擾防治法》將性騷擾定義為「損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境」，紀惠容認為範疇廣且主觀，很難據此拿捏尺寸，建議兩性互動時應「敏感一點」，若看到對方對於自己的言語或行為有不悅、閃避、或反抗時，就應停止。

紀惠容說，曾有主管在辦公室開黃腔，被部屬錄下放上網，最後被認定為性騷擾的例子，因此騷擾不只存在於動作，連話語都被列入，只要對方感到遭到「持續」冒犯，就可能違法。

律師李慶峰指出，《性騷擾防治法》包含刑責與行政責，刑責明確定義「碰觸隱私部位」，但行政責較主觀，對方若覺得不舒服，即可當場向機關、機構、學校、部隊、僱用人提出申訴，調查後再轉交縣市主管機關決定是否裁罰。

李慶峰舉例，曾有女生認為後方男子跟蹤她，怒提出性騷擾申訴，最後真成案的例子，建議兩性間還是保持距離，除了尊重對方，也是自保的一種方式。