精油裝罐起火 家庭工廠客廳燒毀

2016-09-01 21:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區一間家庭工廠今晚6點20分竄出火警，新北市消防局出動16車灌救，人車到場時發現火煙，因屋內堆放精油助長火勢，消防單位以泡沫射水滅火，燃燒面積只有3坪，燒毀工廠客廳，屋內住戶倉皇逃出；關係人說，當時母親將精油裝到塑膠罐內，火花引發火勢，所幸沒有人員傷亡。

新北市消防局第一大隊長尚少華說，以往常因精油罐破裂或使用不慎釀成火災，尤其這間家庭工場裝填精油，場所是否合法、裝填的油品或儲存的化學物品等有無超過法定儲存量，仍待進一步清查。