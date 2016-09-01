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取締酒駕攔檢 通霄警意外查獲空氣槍

取締酒駕攔檢，通霄警意外查獲空氣槍（記者蔡政珉翻攝）

2016-09-01  13:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警局通霄警分局30日20時25分在通霄鎮台一線、128縣道執行酒駕路檢時，意外查獲台中市40歲陳姓男子駕駛的轎車藏有空氣長槍、空氣手槍各1支，以及匕首1只，手指虎2只、武士刀2把、鋼珠彈1瓶、二氧化碳鋼瓶1盒和1.06公克安非他命，1日訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送。

警方調查時，陳男供稱槍枝是生存遊戲使用，並無用來傷人意圖，不過經警方測試後，陳男持有的空氣槍確實存在殺傷力，測試後超出標準值，而包括武士刀、匕首以及手指虎等物品都被管制，陳男觸法也是事實。

另外，警方還查出陳男持有毒品，經驗尿後發現呈陽性反應，但陳男並未具體交代毒品來源，只說是在台中市沙鹿區跟一名禿頭男子購買，其餘含糊帶過。

警方目前正進一步擴大追查陳男持有武器和毒品來源，對於陳男因為持有違禁物品看到警方攔查就神色慌張反而讓犯行露餡，只能說「歹路真的不可行」。

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