陳美鳳前男友詐騙股東 張富：願每月還4萬
張富今天到台北地院開庭。（記者張文川攝）
〔記者張文川／台北報導〕知名前製作人張富，近年連犯多起起詐騙案，淪為通緝犯，今年7月偷彩券才被捕歸案；他99年與友人合開紅海演藝經紀公司時，詐騙4名股東共800萬元股款，被控詐欺罪，台北地院今開庭，日前已出獄的張富到庭表示認罪，他最近找到演藝界的新工作，願意每月賠償4萬元，「被害人都是我的老長官、老朋友，我願意負起一切責任」。
張富是20多年前知名電視綜藝節目「龍兄虎弟」、「美鳳有約」的製作人，叱吒一時，曾是陳美鳳的前男友。近年他詐案不斷，去年向多名網友詐稱可透過管道買到江蕙封麥演唱會門票，詐得30萬餘元，被判刑6月定讞。
張富偷彩券被捕後短暫入獄服刑，張富開庭之後著口罩快步離開法院，邊走邊受訪說，是母親幫他繳清可易科罰金的其餘刑期罰金，讓他提前出獄，他最近找到新工作，在做一些節目，希望很快能有新作品，官司的事就交由司法處理。
張富在庭內說，紅海經紀在中國北京有一些成績，但還在虧損，他會負起投資不利的全責，最近北京有一筆錢進帳，但拿去繳罰鍰了，目前手頭沒有現金，新工作的薪水要10月才會進帳，他願意表達最大的還款誠意，會在10月3日下次開庭前，先還給每位股東各1萬元；他也擬定一份還款計劃書，預定每月逐步攤還4人的損失。
4位股東的委任律師馬在勤說，從案發一開始張富就一直說要還錢、和解，但迄今一毛都沒還，「先看他下個月有沒有付款再說吧」，沈姓女被害人也到庭，她也希望張富能每月還多一點，展現誠意。
公訴檢察官提醒張富，7月上路的沒收新制，法院可以追徵沒收不法所得，如果張不還錢給被害人，法院仍可追徵不法所得，被害人也可循民事訴訟向張求償，到時張富可能既要還錢又要被沒收，須付出一倍的代價，奉勸張富把錢盡快還給被害人，免得被判沒收。張富說這他知道。
紅海經紀公司申設過程中另有一案，張富在登記、申報紅海的資本額時，向其他金主借1650萬當股款，驗資後再馬上領出來還回，認定違反公司法「驗資不實」罪，今年7月28日台北地院已先就此部分將張富判刑3個月。
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張富今天到台北地院開庭。（記者張文川攝）
陳美鳳前男友張富（見圖）。（資料照）
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