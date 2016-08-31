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亞美尼亞、柬埔寨 再傳46台人涉詐

2016-08-31  18:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕近期國人在海外涉及不法事件頻傳，今再傳有34名台灣人，遭亞美尼亞警方限制出境。據了解，這是我國人首次在亞美尼亞被境管，目前由駐莫斯科代表處人員前往了解案情。另，昨晚柬埔寨警方逮捕疑似涉及詐騙案的64人，其中至少有12名台灣人，柬埔寨政府表示未來將會把嫌犯全部遣送到中國。

外交部官員表示，在亞美尼亞被限制出境的台灣人有3個批次，第1批次在12日被抓，共17人；第2批次在19日被抓，共10人；第3批次在22日被抓，共7人。亞美尼亞警方集中保管此34人的護照，禁止他們出境，但他們仍可自由行動。

據了解，我國赴亞美尼亞的觀光客並不多，這也是我國人首次在亞美尼亞被境管。亞美尼亞警方近日要打擊大型詐騙，他們因有電腦與手機遭質疑涉及電信詐騙案，但目前案情皆未明朗。其中1名被境管台人的家屬，向我方通報案情，說是經由朋友介紹到亞美尼亞工作，工作內容是看顧電腦。我國在亞美尼亞無駐館，目前由駐莫斯科代表處人員前往了解案情。

另外，媒體報導柬埔寨警方昨晚在金邊逮捕64名涉及電信詐騙的嫌犯，這些人被指控以網路電話詐騙中國人，其中包含至少12名台灣人。媒體報導，柬埔寨內政部調查移民局局長海賽拉表示，目前這些嫌犯被拘留訊問，之後將會「遣返回中國」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 外交部官員表示，在亞美尼亞被限制出境的台灣人有3個批次，警方已集中保管此34人的護照，禁止他們出境，但他們仍可自由行動。（圖擷取自google地圖）

    外交部官員表示，在亞美尼亞被限制出境的台灣人有3個批次，警方已集中保管此34人的護照，禁止他們出境，但他們仍可自由行動。（圖擷取自google地圖）

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