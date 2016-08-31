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國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯 連遭查獲賭博電玩、賭場 高市警局發布懲處官警
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南迴搞軌案 更二審判李家賠償5096萬

2016-08-31  17:24

〔記者鮑建信／高雄報導〕台鐵南迴翻車求償官司，高雄高分院下午更二審宣判，認為「0317」莒光號翻車，為李雙全、李泰安兄弟共謀，由於李雙全死亡，因此判決他的2個兒子和李泰安連帶賠償台鐵5096萬元，仍可上訴最高法院。

據了解，94年3月間，台鐵職員李雙全欲以製造火車出軌手法，某害妻子陳氏紅琛，意圖詐領保險金，並在6月21日，破壞南迴鐵路鐵軌，造成自強號翻車，但因不嚴重而未得逞。

95年3月間，陳氏欲回越南探親，李找胞兄李泰安共謀，並在同月17日破壞南迴內獅段鐵軌，導致莒光號翻車，陳氏經送醫急救不治。

台灣鐵路局提起附帶民事賠償，被告為李泰安和李雙全的2名兒子，求償總金額共6238萬元，大致分機務、工務、電務和運務4部分，其中又以車廂毀損、修護費用佔大多數。

自強號翻車部分，由於無法證明是李雙全所為，業經最高法院判決不用賠確定﹔但莒光號翻車部分，高雄高分院更二審認定為李氏兄弟共謀，判決李泰安和李雙全二名兒子連帶賠償五千多萬元，並以二個兒子的繼承遺產範圍為限。

李泰安涉嫌殺人罪案，今年三月經最高法院判刑13年定讞入監執行。

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  • 南迴搞軌案，更二審判李家賠償5096萬。圖為已入監的李泰安。（資料照，記者陳賢義攝）

    南迴搞軌案，更二審判李家賠償5096萬。圖為已入監的李泰安。（資料照，記者陳賢義攝）

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