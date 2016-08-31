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3男聚樓頂拉K 見警丟毒滅證

2016-08-31  15:49

〔記者邱俊福／台北報導〕孫、諶與高姓等3名男子昨天凌晨相約在北市萬美街一棟大樓拉K時，轄區文山一分局萬芳派出所據報，派員前往查看，結果孫嫌馬上將市價20多萬元的200多公克K毒，往樓下拋，企圖滅證，仍被眼尖警員發現，當場撿回毒品，並逮捕孫等3人送辦。

警方調查，孫等3嫌都是從事服務業，為朋友關係，而據26歲諶嫌說法，因目前K毒價格水漲船高，大量買才比較便宜，才會自掏腰包20多萬元購買這批毒品，才剛購得就相約友人，一起到孫嫌所住的大樓12樓頂共同吸食。

警方說，昨天凌晨，萬芳派出所警員黃理顯、洪兆陽接獲民眾報案，指稱轄內萬美街一棟大樓12樓頂疑似有人在拉K，2員到場後發現有3名男子圍在一起，疑似在吸食K他命，馬上悄悄接近查看，並大聲喝令「不許動」。

結果，孫嫌因心虛，迅速將一包物品自頂樓扔下，警方見狀上前逮人，隨後也在1樓社區中庭起獲200多克K毒。全案訊後已依毒品罪嫌移送偵辦，並將擴大追緝毒品來源。

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  • 孫、諶與高姓等3名男子拉K被逮。（記者邱俊福翻攝）

    孫、諶與高姓等3名男子拉K被逮。（記者邱俊福翻攝）

  • 警方起獲200多克K毒（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲200多克K毒（記者邱俊福翻攝）

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