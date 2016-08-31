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吸毒男躲查緝卡防火巷 警冒險救人

2016-08-31  14:41

［記者方志賢／高雄報導］高雄市三民一警分局偵查隊及十全所員警，今上午9時許，到三民區九如路某飯店查緝毒趴，一名陳姓嫌犯從9樓窗戶攀爬逃逸，未料不慎雙腳扭傷，卡在3樓防火巷，動彈不得，偵查隊小隊長陳榮琳冒險攀爬靠近，並協助陳嫌脫險，全案帶回偵辦。

警方獲報，三民區九如路某飯店內有多名男女在房內開毒趴，警方前往查緝，並逐樓勘察每一房間，最後發現9樓某房間飄出陣陣異味，經敲門表明警方身分，並經房客同意入內盤查，發現屋內共有二男一女，員警眼尖發現，房內現場有11包施用過之毒品咖啡包。

23歲陳嫌（有毒品前科）趁機由窗戶攀爬逃逸，未料卡在三樓防火巷，陳榮琳撥打119請求協助外，為怕意外發現，不待消防局人員到達，隨即攀爬至防火巷3樓，協助該男脫離險境。

陳嫌表示，以電話邀約許姓女友及何姓、林姓友人到飯店開趴，因警方敲門盤查，他心虛情急下就往窗外攀爬，沿飯店9樓逐樓慢慢往下移，從4樓往3樓跳時，不慎扭傷雙腳，卡在3樓防火巷，他也感謝警不畏危險相救，並坦承毒品咖啡包均由他無償提供，全案將陳嫌依毒品罪嫌送辦。

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  • 陳嫌卡在3樓防火巷。（記者方志賢翻攝）

    陳嫌卡在3樓防火巷。（記者方志賢翻攝）

  • 小隊長陳榮琳（右）冒險救人。（記者方志賢翻攝）

    小隊長陳榮琳（右）冒險救人。（記者方志賢翻攝）

  • 小隊長冒險救人。（記者方志賢翻攝）

    小隊長冒險救人。（記者方志賢翻攝）

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