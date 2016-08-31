百年老茶行「林華泰」兄弟爭產 老大敗訴定讞

2016-08-31 12:01

〔記者項程鎮／台北報導〕百年老店林華泰茶行爆發爭產風波，老大林秀峯自稱出錢買房地、有茶行經營權，提告請求3個弟弟返還借名登記的房產，一、二審都認為他無法證明房子是他買的，上訴後，最高法院仍判決老大林秀峰敗訴定讞。

林華泰茶行成立130餘年，是北市最老的茶行之一，位於大同區精華地段，4兄弟林秀峯、林茂森、林秀全和林茂祥分別持有4分之1建物及土地所有權，第三代經營人林大村92年間過世後，家族陸續引發爭產風波。

老大林秀峯提告指出，他花6萬元買地，還借300萬元在54年3月5日簽約蓋茶行，當時弟弟們都還不到20歲，他為避免日後欠債影響茶行經營，才把房產借名登記到3個弟弟名下，希望弟弟們返還房產。

老二林茂森反駁說，父親民國30年間接手經營茶行，目前茶行房產是父親出資購買，父親過世後，大哥聯合親友搶店面鑰匙，還趕他離開茶行；老三林茂祥和老四林秀全則說，買地蓋屋時他們都還年幼，兩人長期在國外讀書、工作，曾多次聽到家族成員提到借名登記一事，但不了解實情。

茶行張姓老員工作證指出，林秀峯等兄弟的父親林大村在世時，茶行事務都是由林大村決定，高院合議庭認為，林秀峰指稱自己購買本案房產時，他的弟弟才19歲到10歲之間，都沒有處理社會事務經驗，依常理不可能和他們協議借名登記，且林秀峰一直沒提出證據房子是他買的，也沒舉證房產借名登記給弟弟，因此判他敗訴。

此外，老二林茂森100年間帶「林華泰茶行」老師傅出走，還在「林華泰茶行」重慶北路店面旁開店自立門戶，門口拉起紅布條，強調自家是「原林華泰師傅團隊」，引發林秀全等人不滿，提告違反商標法，士林地檢署偵查後，去年底作出不起訴處分。