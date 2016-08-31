女子樹林鬧區墜樓亡 警依跡證不排除男友推下樓
鑑識人員於花圃漏夜採證（記者余衡攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林後火車站附近一處社區大樓，昨晚7點多驚傳民眾墜樓，28歲蔡姓女子從13樓墜落社區花圃，經送醫急救仍因全身多處骨折出血宣告不治，吳姓男友原先供稱與蔡女吵架後，女方疑想不開負氣從租屋處房間跳樓，但他對事發原委說法反覆引起警方懷疑，經市警局鑑識中心漏夜採證，在房間及陽台採得數枚不明指紋，目前尚無法排除吳男涉嫌推落蔡女。
據了解，該處為吳男的邱姓男友人以每月3萬8000元出面承租，當時他向房仲謊稱「要與從事水產生意的父母同住」，簽約後吳男情侶檔及另兩名友人陸續遷入，但昨日蔡女墜樓後彼此卻聲稱「不太熟」，兩名友人事發時外出買晚餐正要返回租屋處，看見蔡女躺在花圃中，稱因為「過度害怕」所以只顧逃離現場。警方認為2人未上前關心及協助報案有違常理。
鄰居指出，昨晚7點多在路旁聽聞巨大「碰！」聲響，原本還以為是花盆墜落，上前查看赫見蔡女倒臥血泊趕緊打119，但救護人員到場時蔡女毫無動靜，懷疑當時已斷了氣息。鄰居還提到該戶出入複雜，至少有5名男女混居其中，且5人通常晝伏夜出，還曾經一個晚上多次駕車進出「不曉得在忙什麼大事業！」
吳男初步供稱，他與蔡女交往近1個月，昨晚兩人吵架後蔡女精神狀況不佳，疑服用安眠藥後不慎失足墜樓，後來又改口因不忍見蔡女吸食毒品，爆發嚴重口角後他先離開，不久後想進房間卻發現房門反鎖，多次敲門都無反應，撞開房門後只見窗戶半開，他急忙下樓找人就發現蔡女倒臥花圃。
但蔡女家人透露，女兒除罹患「紅斑性狼瘡」外，其餘健康情況尚可，未服用任何藥物，更遑論吸毒，由於並未同住，並不清楚其感情狀況。兩名友人則供稱，聽見吳男連聲飆罵蔡女，蔡女只是不斷哭泣，隨後兩人就外出買晚餐。
辦案人員在房間找不到任何藥物及毒品，檢視房門未發現明顯撞擊痕跡、窗戶也為關閉狀態，與吳男供詞多處不符，全案目前待報請檢察官相驗遺體，並檢驗蔡女血液中是否有藥物反應。
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