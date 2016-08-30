關穎表哥涉毒案 今獲不起訴

2016-08-30 15:48

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人關穎的表哥、國泰集團創辦人蔡萬春的外孫邱耀正，去年應酬後搭保母車違停買消夜，遭警方開單取締，邱涉嗆警而被依妨害公務罪起訴；針對邱另涉毒品案的部分，因其尿液未驗出毒物反應，住處也沒搜出毒品，今將他不起訴。

今年4月，警方破獲羅馬尼亞跨國偽卡集團後，根據相關通聯紀錄查出，有1名李姓藥頭專賣大麻與古柯鹼給小開，並從該名藥頭的帳冊中發現邱耀正的名字，檢警因此將邱耀正法辦。

檢警勘查邱耀正的驗尿報告，並未發現毒物反應，且其住處也沒被搜到毒品，此外，邱耀正應訊時也否認染毒，因此認定邱耀正罪證不足，今將他不起訴。

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