| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
兆豐涉洗錢案 林全：成立督導小組、釐清責任歸屬 上尉軍官不明原因嘔吐 送醫搶救未脫險 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

關穎表哥涉毒案 今獲不起訴

2016-08-30  15:48

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人關穎的表哥、國泰集團創辦人蔡萬春的外孫邱耀正，去年應酬後搭保母車違停買消夜，遭警方開單取締，邱涉嗆警而被依妨害公務罪起訴；針對邱另涉毒品案的部分，因其尿液未驗出毒物反應，住處也沒搜出毒品，今將他不起訴。

今年4月，警方破獲羅馬尼亞跨國偽卡集團後，根據相關通聯紀錄查出，有1名李姓藥頭專賣大麻與古柯鹼給小開，並從該名藥頭的帳冊中發現邱耀正的名字，檢警因此將邱耀正法辦。

檢警勘查邱耀正的驗尿報告，並未發現毒物反應，且其住處也沒被搜到毒品，此外，邱耀正應訊時也否認染毒，因此認定邱耀正罪證不足，今將他不起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 藝人關穎的表哥、國泰集團創辦人蔡萬春的外孫邱耀正，去年應酬後搭保母車違停買消夜，遭警方開單取締，邱涉嗆警而被依妨害公務罪起訴。（資料照，記者胡舜翔攝）

    藝人關穎的表哥、國泰集團創辦人蔡萬春的外孫邱耀正，去年應酬後搭保母車違停買消夜，遭警方開單取締，邱涉嗆警而被依妨害公務罪起訴。（資料照，記者胡舜翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國泰 毒品 邱耀正 關穎
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：關穎表哥涉毒案 今獲不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.