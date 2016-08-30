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媒體人吳子嘉作證：馬團隊曾收頂新10億元政治獻金

前總統馬英九自訴名嘴周玉蔻加重誹謗案，媒體人吳子嘉（圖）作證：馬團隊曾收頂新10億元政治獻金（資料照，記者蘇芳禾攝）

2016-08-30  12:53

〔記者項程鎮／台北報導〕前總統馬英九自訴名嘴周玉蔻加重誹謗案，馬英九上午11點親自到高等法院出庭，合議庭還傳喚美麗島電子報董事長吳子嘉和前立委謝國樑，吳子嘉應訊時強調，有消息來源證明馬團隊當初收取頂新政治獻金10億元，但他不能透露消息來源。

上午一開庭，吳子嘉就向合議庭指出，他有證據證明馬團隊當初收取頂新政治獻金10億元，但10億元是給馬團隊，不是給馬本人，審判長陳筱佩希望吳說出消息來源，吳表示，他寧願受罰也不能透露消息來源，馬英九的律師則指周玉蔻曾在臉書PO文，說她沒問過吳，吳當庭強調，他不會把消息來源告訴周。

謝國樑作證指出，前年頂新案爆發後，在社會氛圍要滅頂的情形下，他認為當時的馬政府應有更積極作為，但政府沒有做到民眾期待，所以他當初接受媒體訪問時，才假設指出，如有人拿頂新政治獻金，可能滅頂就有困難，但相關言論沒有證據，只是根據社會氛圍表示意見。

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  • 前總統馬英九自訴名嘴周玉蔻加重誹謗案，前立委謝國樑庭證指他只是就社會氛圍提出評論，未有政治獻金證據。（記者羅沛德攝）

    前總統馬英九自訴名嘴周玉蔻加重誹謗案，前立委謝國樑庭證指他只是就社會氛圍提出評論，未有政治獻金證據。（記者羅沛德攝）

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