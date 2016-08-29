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少年升國中首日墜樓亡 妹：輕生念頭已有一段時間

警方在墜樓現場拉起封鎖現（記者余衡翻攝）

2016-08-29  12:34

〔記者余衡／新北報導〕將升上國中的新北市土城12歲鍾姓少年，今天早上疑因害怕面對新環境，從自家租屋處大樓12樓頂墜樓身亡，鍾父受訪時仍難以面對兒子往生事實，多次哽咽提及「怎麼會這樣，真得完全沒有徵兆？我的兒子啊！」

鍾父指出，自己過去曾有兩段婚姻，兩名子女是第二任老婆所生，雙方離婚近10年都由他獨立撫養，他對子女照顧無微不至，每天都親自接送上、放學，除了低收入戶每月近2萬元的補助外，他白天偶爾還兼打零工貼補家用，若遇重大開銷多半向親友借款應急。

鍾父提到，由於經濟狀況並不寬裕，經常面臨搬家四處奔波，考量到胞妹住在土城可協助照顧兄妹倆，5年前從新北三重搬至土城定居，原先每月1萬元的房租近來調漲至1萬2，令原先就捉襟見肘的他倍感壓力，因此近來頻向政府及社福單位申請補助，但重重繁瑣程序根本緩不濟急。

昨晚他帶兄妹倆去吃火鍋，用餐時及返家後完全沒有異狀，睡前他看見兒子拿出畢業紀念冊，抄寫同學及老師的姓名，他還提醒「明天要開學了，早點睡喔！」兒子應答「好！」不久後就關燈就寢。

今天早上6點45分他叫醒兄妹倆，盥洗時兒子說「要去做一件事」即離開家中，不久後又返家說要找女兒幫忙，隨後他聽見「碰！」巨大撞擊聲，接著就看到女兒淚流滿面慌張下樓說「哥哥掉下去了！」

鍾父表示，兒子在校成績持平，個性活潑善良、樂於交友，但遇到困難較少向長輩吐露，但他並未對課業嚴加要求，只希望兒子平安長大、不要誤入歧途，據女兒表示哥哥有輕生念頭已一段時間，前晚還問她能否幫忙打電話給小學老師，過去在學校曾因低收入戶身份被同學嘲諷，不排除是害怕面對國中新環境，或是與同學比較經濟狀況感到自卑，他對於自己未能及時察覺兒子心理狀況相當自責。

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  • 鍾姓少年（左）與胞妹感情要好（記者余衡翻攝，圖片取自臉書）

    鍾姓少年（左）與胞妹感情要好（記者余衡翻攝，圖片取自臉書）

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