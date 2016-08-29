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張淑晶爭產輸哥哥 最高法院定讞

2016-08-29  12:02

〔記者項程鎮／台北報導〕惡房東張淑晶與親哥哥張振盛因台北市東區房產鬧上法院，張男指當初買房，借用張女名義登記，其實購屋款都是他付的，張女則指張男替她投資失利，購屋款項是彌補虧損，最高法院維持高等法院見解，認定房子是張男的，判決張淑晶敗訴定讞。

判決指出，張氏兄妹101年5月30日花1532萬元買下台北市東區的18坪套房，張男表示，房子借名登記在張女名下，以取得較優惠的貸款利率，後來還以張女名義出租房子，租約到期後，發現張女更換門鎖、不讓他進入，因此提告爭回房產。

張女則指房子並非借名登記，當初委託哥哥投資股票失利，她改提議投資不動產，哥哥匯款返還先前投資失利的欠款，與購買房地產無關，房子是她的。

一審台北地院判決張男敗訴，高院改判張女敗訴，認定購屋相關程序包括：洽談、簽約及交屋都由張男處理，房子租金也由張男收取，因此改判張男勝訴，上訴後被最高法院駁回定讞。

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  • 二房東張淑晶。（資料照）

    二房東張淑晶。（資料照）

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