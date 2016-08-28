三峽北大特區傳墜樓 男子重傷送醫搶救中

2016-08-28 19:34

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽北大特區傍晚驚傳民眾墜樓，18歲林姓男子6點多時從學勤路7樓自家大樓墜落社區中庭，導致手腳嚴重骨折、頭部撕裂傷，送醫時仍有意識，目前還在搶救中。

據了解，林男過去有精神病史，曾多次表達輕生念頭，他自午後就獨處房間內，家人接獲惡耗時，林男已從自家房間墜樓，詳細原因仍待警方釐清。

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