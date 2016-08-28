擦撞引糾紛 殺人棄屍假釋男再揮刀

2016-08-28 19:11

〔記者陳賢義／台東報導〕綽號「瘋狗」的台東廖姓男子，今日下午與同向自小客車發生擦撞起口角，事後藉口酒駕欲離去被阻，憤而持西瓜刀揮砍，劃傷對方1男1女頭部，犯後迅逃，警方循線鎖定，查出前科累累的廖男10幾年前曾因殺人棄屍獲判無期徒刑，近期假釋出獄，旋即布下天羅地網追緝，現已發現駕車但不見人影。

廖姓男子今日下午駕駛自小客車途經台9線324公里、池上段，與同方向1輛自小客車發生擦撞，雙方下車理論發生口角，廖男隨後以酒駕為由欲離去受阻，憤而拿出車上預藏西瓜刀揮砍，對方1男1女不及閃躲，前額及後腦勺分被劃傷，趕緊報案求援，所幸送醫無生命危險。

廖男犯後立即駕車逃離現場，警方循線鎖定，旋以手機聯繫到案說明，廖男以酒駕及有事情需處理為由拒絕。警方調查，廖男不但前科累累，10幾年前還因殺人棄屍案獲判無期徒刑，近期才假釋出獄，不料又因擦撞意外揮刀傷人，假釋恐撤銷，由於廖男拒到案，關山警分局制服及便衣幹探齊動員，已在瑞源地區尋獲廖男駕車，但不見人影，傾力策動到案。