| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台塑集團台化須向屏東縣補稅4400萬定讞

屏東縣稅務局與台化的訴訟定讞，將進帳4400萬元土增稅。（記者侯承旭攝）

2016-08-28  15:41

〔記者侯承旭／屏東報導〕台塑集團旗下台化公司3年前出售屏東縣12筆農地，屏東縣稅務局要求須補繳約4400萬元土增稅，台化不服提起行政訴訟，最高行政法院日前駁回台化上訴，全案定讞。

台化於民國68至72年間，陸續購入屏東縣新園鄉共12筆農牧用地，並從102年起出售，屏東縣稅務局依一般用地要求台化須補繳約4400萬元土增稅，台化認為上述土地確實農用，且曾被課田賦，證明確實是農地，不應該按一般用地課徵土增稅，提起行政訴訟。

屏東縣稅務局主張，台化是製造業，不是農民，原則上不能取得農地，台化是根據獎勵投資條例取得相關農地，且不得從事與工業無關的使用，12筆土地形式上雖是農地，但實質上屬於工業用地，不能享有土地稅法有關減輕農地稅賦的規定。

時任屏東縣稅務局長施錦芳強調，土地稅法給予農地減輕稅賦，是為了照顧農民，並促進農地使用效率，台化不是農民，不符合土地稅法的立法意旨，當然要依一般用地課徵土增稅，才符合租稅正義。

高雄高等行政法院於去年11月判決台化敗訴，台化提起上訴，最高行政法院於日前駁回台化上訴，全案定讞，台化必須繳交4400萬元的土增稅給屏東縣政府。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台化 台塑 屏東縣政府 行政訴訟
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：台塑集團台化須向屏東縣補稅4400萬定讞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.