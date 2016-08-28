台塑集團台化須向屏東縣補稅4400萬定讞
2016-08-28 15:41
屏東縣稅務局與台化的訴訟定讞，將進帳4400萬元土增稅。（記者侯承旭攝）
〔記者侯承旭／屏東報導〕台塑集團旗下台化公司3年前出售屏東縣12筆農地，屏東縣稅務局要求須補繳約4400萬元土增稅，台化不服提起行政訴訟，最高行政法院日前駁回台化上訴，全案定讞。
台化於民國68至72年間，陸續購入屏東縣新園鄉共12筆農牧用地，並從102年起出售，屏東縣稅務局依一般用地要求台化須補繳約4400萬元土增稅，台化認為上述土地確實農用，且曾被課田賦，證明確實是農地，不應該按一般用地課徵土增稅，提起行政訴訟。
屏東縣稅務局主張，台化是製造業，不是農民，原則上不能取得農地，台化是根據獎勵投資條例取得相關農地，且不得從事與工業無關的使用，12筆土地形式上雖是農地，但實質上屬於工業用地，不能享有土地稅法有關減輕農地稅賦的規定。
時任屏東縣稅務局長施錦芳強調，土地稅法給予農地減輕稅賦，是為了照顧農民，並促進農地使用效率，台化不是農民，不符合土地稅法的立法意旨，當然要依一般用地課徵土增稅，才符合租稅正義。
高雄高等行政法院於去年11月判決台化敗訴，台化提起上訴，最高行政法院於日前駁回台化上訴，全案定讞，台化必須繳交4400萬元的土增稅給屏東縣政府。
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